Max Biaggi, la prima foto dall'ospedale. Bianca Atzei: tutto si aggiusterà

La mano di Max Biaggi che stringe la sua e una frase di Vasco Rossi: "Stammi vicino e ogni cosa vedrai che col tempo tutto si aggiusterà". Bianca Atzei ha pubblicato su Facebook un'immagine dall'ospedale San Camillo di Roma dove il campione di motociclismo è ricoverato in rianimazione dopo l'incidente in pista del 9 giugno al circuito Sagittario di Latina.

"Dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica", aveva scritto qualche giorno fa la cantante parlando del compagno scusandosi con fan e tifosi per il silenzio degli ultimi giorni: "Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività". "Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me. Un abbraccio", conclude la Atzei.