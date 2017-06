La vendetta dei Warriors: Golden State conquista il titolo Nba

I Golden State Warriors hanno vinto il titolo Nba 2016/2017, sconfiggendo per 129 a 120 i Cleveland Cavaliers, agguantando così la quarta e decisiva partita che li ha portati sul 4-1 e ha consegnato loro la vittoria nelle Finals. Si tratta, per la squadra californiana, della seconda affermazione in tre stagioni, con un sontuoso risultato, nei playoff di quest'anno, composto da 16 vittorie e una sola sconfitta, rimediata appunto per mano dei Cavs durante gara-quattro delle finali. Miglior giocatore è stato nominato Kevin Durant, che durante la serie ha tenuto una media di 35,2 punti a partita, 8,4 rimbalzi e 5,4 assist.

Dopo l'apparizione alle finali di cinque anni fa, dove era stato sconfitto dagli Heat guidati allora da LeBron James, Durant ha lasciato la sua vecchia squadra, gli Oklahoma City Thunder, l'anno scorso, proprio per inseguire il titolo Nba: si tratta del terzo giocatore a essersi aggiudicato il titolo di MVP delle Finals nel primo anno con una nuova squadra, impresa già riuscita a Moses Malone con Philadelphia e a Magic Johnson nel suo anno da rookie con i Lakers.

Per Durant una partita di qualità, con 39 punti a referto e 14/20 al tiro. Per i Cavaliers, che avevano vinto gara 4 e cercavano un'altra rimonta come quella che lo scorso anno li ha portati al titolo (sempre contro i Warriors, dato che da tre anni le Finals sono sempre tra le stesse due squadre), un gigante LeBron James da 41 punti e un'ottima prova del duo Irving-Smith (51 punti insieme). Tuttavia insufficienti per Cleveland, che è riuscita a tenersi avanti solo nella prima parte del match con i Warriors, capaci di rientrare con le giocate dell'Mvp Durant, ma anche in virtù di un Curry in forma (34 a referto per lui) e di un sorprendente veterano come Iguodala, autore di 20 punti dalla panchina.