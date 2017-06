Roland Garros, Nadal nella storia Wawrinka ko

Bastano tre set a Rafael Nadal per entrare nella storia. Con un secco 6-2, 6-3, 6-1 il tennista spagnolo regola lo svizzero Stan Wawrinka in finale e vince il suo decimo titolo al Roland Garros. "Sono emozionato, è l'evento più importante della mia carriera, giocare a Parigi regala un'adrenalina unica" dice il fuoriclasse spagnolo durante la premiazione che fa i complimenti all'avversario. "Ha disputato due anni straordinari e due settimane stupende, peccato per oggi, continua così". Poi sul suo trionfo: "È difficile parlare oggi ma posso solo dire grazie agli organizzatori, alla mia famiglia e a tutti. E soprattutto a mio zio Toni: senza di lui non avrei vinto nemmeno un trofeo, altro che dieci...".