Inzaghi ha firmato, alla Lazio per altri 3 anni

Nella notte la firma di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha rinnovato con la Lazio per altre 3 stagioni a 1,1 milioni di euro. L'accordo era nell'aria, l'ufficialità è arrivata dopo un lungo incontro con il presidente Lotito. A breve partirà anche il mercato in entrata per il prossimo anno.