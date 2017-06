Commissioni ai procuratori sportivi, Roma sesta e Lazio ultima

Attraverso il portale ufficiale della Federazione, sono stati resi noti i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2016 in Serie A. Prendendo in considerazione il periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre del 2016, si evince che è la Juventus il club ad aver versato più soldi nelle casse dei procura. Solo ottava la Roma nonostante in città sia stato spesso criticato l'ex diesse Sabatini per alcune operazioni di mercato. Ultima la Lazio, Lotito conferma la sua avversità per gli agenti dei giocatori e per i mediatori delle compravendite