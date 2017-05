Ora è ufficiale: Spalletti non è più l'allenatore della Roma

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma. Il comunicato ufficiale diramato dal club questa mattina conferma quanto era più o meno nell'aria da tempo. Pallotta ha rotto gli indugi e chiuso la seconda era di Spalletti che si conclude con un secondo posto, 87 punti in classifica e una qualifilcazione in Champions dalla porta principale che fa molto bene al futuro del club. Anche per questo, nonostante gli attriti dell'ultimo periodo, la società ha voluto ringraziare il tecnico che nelle prossime ore dovrebbe firmare con l'Inter dell'ex Sabatini. "Grazie a Spalletti per il lavoro svolto" è il secco comunicato che il club ha diramato. Ma ci sarà molto altro da dire e lo farà sicuramente l'ormai ex tecnico giallorosso da Trigoria nell'attesissima conferenza stampa in programma alle 13. Evento imperdibile.