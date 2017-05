"Totti andrà a giocare a Miami"

Il cinguettio arriva all'improvviso, mentre tutta Roma e non solo si interroga sul futuro di Francesco Totti. Sono le ore 1.56 di ieri notte quando la giornalista Paola Ferrari, attraverso il suo profilo Twitter lancia la notizia: "Domani (oggi, ndr) Totti annuncerà la sua nuova avventura a Miami". La frase, scritta tutta in maiuscolo non finisce con un punto interrogativo. Ma come fa ad esserne così sicura? Per saperlo c'era solo un modo, chiamarla al telefono e chiederglielo.

Lei sembra certa del passaggio di Totti al Miami Football Club allenato da Alessandro Nesta. Si è presa un rischio o ha una fonte attendibile?

"Entrambe le cose. Ovviamente non sono nella testa di Francesco Totti e quindi tutto può accadere. Ma ho una fonte interna alla famiglia che mi ha confermato quanto l'idea di continuare a giocare a pallone e di farlo a Miami lo stia intrigando".

Il trasferimento oltreoceano potrebbe creare a Totti dei problemi di gestione familiare.

"Non credo. I suoi figli frequentano la stessa scuola nella quale hanno studiato i miei. È un istituto anglo-americano ed è prevista la possibilità di un anno all'estero senza che questo possa influire, se non positivamente, sul percorso didattico".

Totti a Miami è quasi di casa.

"Si, questo è un altro motivo per il quale potrebbe davvero sceglierla per continuare a giocare ancora un po'. Tra l'altro è piena di italiani, non avrebbe nemmeno il problema della lingua. E poi ritroverebbe il suo amico Alessandro Nesta".

È finita una lunga storia d'amore?

"Il rapporto tra Totti e la Roma è...

