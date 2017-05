Sorpresa al Foro Italico: Zverev travolge Djokovic e trionfa agli Internazionali

Sorpresa nell'ultimo atto degli Internazionali BNL d'Italia. Alexander Zverev vince la finale maschile: il tedesco, classe 1997, ha superato sul Centrale del Foro Italico, il numero due del mondo Novak Djokovic per 6-4, 6-3 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Sfuma così il pokerissimo a Roma per il numero due del ranking Atp.

"Non so che dire. Non avrei mai pensato di poter essere qui ed alzare questo trofeo. È stato un onore poter giocare su questo campo con Novak Djokovic e sono certo che a Parigi sarà ancora uno dei favoriti". Sono le parole di un emozionato Alexander Zverev dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia. "Io - gli ha fatto eco Djokovic - non ho giocato al livello della partita di ieri sera, probabilmente la mia migliore di sempre sulla terra, ma Alexander è stato molto bravo. Ringrazio il pubblico. È sempre un piacere giocare qui".

In tribuna ad assistere alla sfida il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seduto in tribuna autorità al fianco del ministro dello Sport, Luca Lotti, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò.