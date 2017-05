Nicky Hayden non migliora: le sue condizioni restano gravissime

Non migliorano le condizioni del pilota di Superbike Nicky Hayden, travolto da un'auto nel Riminese mentre si allenava in bicicletta. "Permangono sempre gravissime le condizioni cliniche", si legge nel bollettino medico odierno reso noto dall'ospedale Bufalini di Cesena - e il quadro clinico generale resta invariato. Il paziente e' ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata".

Ieri il 30enne di Morciano che ha investito con la sua auto il pilota lungo la Riccione-Tavoleto, a Misano Adriatico, è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni stradali. L'automobilista non aveva traccia di alcol nel sangue come risultato dall'alcoltest. Manca ancora l'esito degli esami tossicologici che arriveranno nei prossimi giorni. La magistratura disporrà una consulenza tecnica per ricostruire l'esatta dinamica che ha portato all'incidente e capire se l'ex campione del Mondo della MotoGp, al momento dell'impatto, stesse ascoltando musica dal suo iPod tramite auricolari. Da valutare anche la velocità alla quale stava viaggiando la Peugeot, sull'asfalto comunque non sarebbe stato rinvenuto alcun segno di frenata.