Djokovic vola in semifinale. Del Potro ko

Novak Djokovic completa l'opera contro Juan Martin Del Potro e vola in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia. Nella prosecuzione del match interrotto ieri sera dalla pioggia il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto l'argentino per 6-1, 6-4. Stasera il campione di Belgrado tornerà in campo nella semifinale contro l'austriaco Dominic Thiem, n.8 del seeding, che ieri ha superato in due set lo spagnolo Rafael Nadal.