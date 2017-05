Djokovic raggiunge Zverev in finale, Thiem ko

Novak Djokovic travolge Dominic Thiem nella seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, in svolgimento a Roma sui campi in terra rossa del Foro Italico, e accede alla finale contro il giovane tedesco Alexander Zverev. Netta l'affermazione del giocatore serbo, che ha prevalso in due set con il punteggio di 6-1, 6-0 in appena 59' di gioco. Il numero due del ranking Atp raggiunge così per l'ottava volta l'atto conclusivo di questo torneo, dove può vantare ben quattro trionfi (2008, 2011, 2014, 2015).