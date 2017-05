Dalla Coppa delle Nazioni al Gran Premio Loro Piana, ecco le gare più attese

Quella in programma dal 24 al 28 maggio è l'edizione numero 85 del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) di Roma, noto a tutti più semplicemente come "Piazza di Siena". La grande novità del 2017 è che da quest’anno, come per i prossimi tre, il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma entra a far parte del bouquet dei grandi eventi organizzati dal CONI in joint venture con le Federazioni Sportive Nazionali: nel caso specifico con la Federazione Italiana Sport Equestri. Il programma agonistico è come sempre di massimo rilievo: un crescendo di sport e spettacolo che al di là dell’aspetto internazionale dello CSIO coinvolge il panorama del salto ostacoli nazionale e in particolare le nuove leve.

Le gare

Le gare più attese, tra le dieci che vedranno in campo i big del jumping mondiale a Villa Borghese sono la Coppa delle Nazioni - FEI Nations CupTM presented by Longines di venerdì 26 maggio; la categoria a barrage premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo e la spettacolare Sei Barriere di sabato 27 e l’attesissimo Gran Premio Loro Piana Città di Roma di domenica 28 maggio. In aggiunta allo CSIO si svolgerà anche un CSIYH, concorso internazionale riservato ai cavalli giovani di sette anni. Confermato il tradizionale programma de- dicato alle nuove leve del salto ostacoli: la Coppa dei Giovani Flash Intesa Sanpaolo (due manche venerdì e domenica), le categorie pony (sabato e domenica) e il Master delle Associazioni, prova a squadre riservata ai club che apre il programma delle gare (mercoledì e giovedi).

Oltre il salto ostacoli

Non solo salto ostacoli a Piazza di Siena... I campioni del jumping non saranno i soli attori dello spettacolo sull’ovale di Villa Borghese. Come ogni anno fortemente attesi, saranno infatti in campo anche i cavalli e i cavalieri protagonisti dei Caroselli: Lancieri di Montebello e Villa Buon Respiro (sabato in serata) e 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo (domenica in chiusura).

L'ingresso per il pubblico a Piazza di Siena sarà gratuito. Tutti potranno liberamente circolare nell’area sino ai limiti delle zone strettamente riservate a cavalli e cavalieri che rimangono comunque ben visibili anche dall’esterno. Posti gratuiti, disponibili sino ad esaurimento, nella tribuna Raffaello (coperta solo nella parte centrale) che gode di una splendida visibilità sul campo gara. Il progetto degli allestimenti esalta il fascino dell’architettura del sito, un vero e proprio museo all’aria aperta, nel pieno rispetto dei vincoli storico-ambientali.

Quattro giorni di grande spettacolo: ecco gli appuntamenti

*Mercoledì 24 maggio*

13:00 CN Master Associazioni - categoria a tempo 1^ parte

17.00 CSIO Warm-Up

*Giovedì 25 maggio*

08:00 CN Master Associazioni- fasi consecutive 2^ parte

11:45 CSIO Premio 1 MAG-JLT- categoria a fasi consecutive 1.45 mt.

13:45 CSIO Sorteggio FEI NATIONS CUP presented by LONGINES

14:30 CSIO Premio 2 Land Rover - categoria a tempo 1.50 mt. Tab. A

17:30 CSIO Premio 3 Intesa Sanpaolo - categoria a tempo 1.55 mt. Tab. A

*Venerdì 26 maggio*

09:00 CN Coppa dei Giovani FLASH Intesa Sanpaolo 1^ parte

11:15 CSIO Premio 4 MAG-JLT- categoria a tempo 1.50 mt. Tab.A

13:45 CSIO Premio 4- FEI NATIONS CUP presented by LONGINES- ricognizione percorso

14:45 CSIO Premio 5- FEI NATIONS CUP presented by LONGINES- 1^ manche

16:00 CSIO Premio 5- FEI NATIONS CUP presented by LONGINES- 2^ manche

18:40 CN Coppa dei Giovani FLASH Intesa Sanpaolo 2^ parte

20:00 PREMIAZIONE

*Sabato 27 maggio*

09:00 CN Categoria Pony

10:15 CSIYH Gran Premio Giovani Cavalli- categoria a tempo 1.35 mt. Tab.A

11:45 CSIO Premio 6 MAG-JLT- categoria a tempo 1.45 mt. Tab.A

13:45 CSIYH Gran Premio Giovani Cavalli FINAL

14:45 CSIO Premio 7 Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - categoria a barrage 1.50 mt.

18:15 CSIO Premio 8- SEI BARRIERE

20:15 Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello

21:00 Partita di Polo - Italia Vs Argentina

*Domenica 28 maggio*

08:00 CN Coppa dei Giovani FLASH Intesa Sanpaolo- 2^ manche

11:20 CN Categoria Pony

12:40 CSIO Premio 9- categoria a punti 1.45 mt.

15:10 CSIO Premio 10 GRAN PREMIO LORO PIANA CITTA' DI ROMA - A 1.60 mt.

18:15 Carrozze e Cappelli

18:45 Carosello Villa Buon Respiro

19:15 Carosello 4° Reggimento Carabinieri a cavallo

(legenda CSIO - Concorso Ippico Internazionale Ufficiale; CSIYH- Concorso Ippico Internazionale per cavalli giovani; CN- Concorso Ippico Nazionale)