La storia della vittoria della Coppa delle Coppe

Diciotto anni fa, sul campo del Villa Park di Birmingham, la Lazio alzava al cielo il primo grande trofeo internazionale della sua storia, l’ultimo in palio prima del definitivo sipario sulla competizione: la Coppa delle Coppe. Lazialità rende omaggio a quell’indimenticabile avventura europea con la pubblicazione del libro <Coppa delle Coppe, per sempre nostra!>, disponibile in tutte le edicole di Roma (e da martedì 16 in provincia) a soli 6.90€. L'opera narra ogni singola tappa di quello straordinario percorso: a partire dalle prime gare con il Losanna e il Partizan, passando per quelle contro il Panionios di Atene e il Lokomotiv Mosca – trasferta che mise a dura prova la truppa di Eriksson – e arrivando infine alla finale disputata in terra inglese contro il Maiorca di Cuper. Quella notte, i gol di uno stoico Vieri e del solito Nedved regalavano la gioia più bella ai ventimila tifosi al seguito, delusi da un campionato che aveva visto sfumare uno Scudetto tanto sognato quanto meritato. Attraverso i ricordi di chi ha seguito passo dopo passo la marcia trionfale dei biancocelesti e le parole dei protagonisti, riviviamo uno dei più grandi successi della Lazio, probabilmente, più forte di sempre.