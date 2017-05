Show di wrestling con i grandi del ring

È tornata la WWE, l'evento è andato in scena una settimana fa al Palalottomatica di Roma. Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, le Superstar della World Wrestling Entertainment sono sbarcate di nuovo in Italia con due spettacoli unici. La prima tappa appunto il 3 maggio al Palalottomatica di Roma, il bis in programma il giorno dopo all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna). Le due date italiane hanno aperto il tour europeo che ha permesso a migliaia di fan della WWE di vedere dal vivo le loro Superstar preferite.

Grande entusiasmo per il big match tra Roman Reigns, reduce dalla storica vittoria a Wrestlemania contro The Undertaker, ed il colosso Braun Strowman. Molto interessante anche il match tra il rientrante Seth Rollins vs Samoa Joe e l’esordio in Italia della Superstar irlandese Finn Balor vs Bray Wyatt. In palio anche diversi titoli: l’Intercontinental Championship conservata dal campione in carica Dean Ambrose in uno scontro con The Miz (accompagnato come sempre da Maryse), oppure il Raw Tag Team Championship mantenuto dagli Hardy Boyz in un Fatal-4 Way Tag Team Match, cioè un incontro in cui erano in competizione ben 4 diversi schieramenti. Infine, quello tra Cruiserweight (i pesi leggeri), dove Neville ha sconfitto Austin Aries.