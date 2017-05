Abbonamenti Lazio fino al 28 maggio

LaLazio, nel ringraziare per la massiccia e calorosa partecipazione di tutti i tifosi allo Stadio Olimpico in occasione della partita Lazio-Sampdoria, è lieta di annunciare la proroga del termine della campagna abbonamenti TI CONVIENE CREDERCI al 28 maggio. Sarà dunque ancora possibile rinnovare a tariffe agevolate il proprio posto allo stadio oppure sottoscrivere la nuova tessera per la stagione 2017/2018 fino al 28 maggio 2017 a prezzi convenienti. Con questa fase termina anche il diritto di prelazione sul posto. La vendita libera, che prevede tra le varie tariffe l'attivazione della promozione Famiglia, riprenderà il 5 giugno e avrà termine il 20 agosto 2017. I prezzi si possono trovare sul sito del club sslazio.it.