Il ciclista Mario Cipollini denunciato per lesioni dall'ex moglie

Guai giudiziari per l'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini: il velocista lucchese è stato infatti denunciato per lesioni dalla ex moglie Sabrina Landucci che lo accusa di averla aggredita.

L'episodio a cui fa riferimento la donna risalirebbe allo scorso gennaio, quando all'interno di una palestra di Lucca il corridore l'avrebbe avvicinata e, in un momento d'ira, l'avrebbe afferrata mettendole le mani al collo. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni, come ha riferito il legale della donna, Susanna Campione. Mario Cipollini, che detiene il record di vittorie al Giro d'Italia, e Sabrina Landucci (sorella di Marco, attuale vice allenatore della Juventus) avevano divorziato lo scorso 16 dicembre. La denuncia è adesso al vaglio della Procura della Repubblica di Lucca.

A parlare della vicenda è Il Tirreno. La denuncia contro l'ex ciclista sarebbe stata presentata alla polizia il 9 gennaio scorso e l'aggressione sarebbe avvenuta pochi giorni prima in una palestra alla periferia di Lucca. Cipollini si sarebbe avvicinato alla donna e, in un momento d'ira, le avrebbe messo le mani attorno al collo. La donna è stata poi curata in pronto soccorso.