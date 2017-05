Tutti in sella, a Piazza di Siena si torna a correre

Presso il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto a Roma, si è tenuta la presentazione dell’85° Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Piazza di Siena – Master Fratelli D'Inzeo. Sono intervenuti Giovanni Malagò presidente del Coni e quello della Fise Marco Di Paola. Il Concorso inizierà mercoledì 24 e si concluderà domenica 28 maggio. Le tappe della manifestazione saranno le consuete, con la prima giornata dedicata alle Associazioni Master, mentre giovedì si entrerà nel vivo con tre Premi e il sorteggio, per l’ingresso, nella Coppa delle Nazioni che galvanizzerà la terza giornata, venerdì 26. Sabato avrà come clou il Premio 6 Barriere, dopo il quale il pubblico potrà assistere al "Carosello della Lance" eseguito dai Lancieri di Montebello e ad una partita di polo – una novità assoluta per Piazza di Siena – fra le rappresentative di Italia e Argentina. Conclusione la domenica con il Gran Premio Città di Roma individuale che per tradizione vede il sindaco di Roma consegnare al vincitore un’artistica riproduzione della Lupa del Campidoglio.