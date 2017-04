Monchi nuovo Ds della Roma, arriva anche l'ok della Figc

Ora c'è anche l'ok della Figc. Monchi potrà esercitare il suo ruolo da direttore sportivo senza vincoli in Italia: la federazione guidata da Tavecchio, infatti, ha dato esito positivo alla richiesta formulata dalla Roma nei giorni scorsi, equiparando il titolo ottenuto in Spagna dall'ex dirigente del Siviglia alla licenza dei suoi colleghi italiani.

Un passaggio formale che completa l'insediamento di Monchi a Trigoria, dopo la firma di un contratto di quattro anni con opzione per una quinta stagione. Al suo fianco resterà Ricky Massara e la nuova "coppia" giallorossa si sta occupando in questi giorni dell'affare Kessie: manca solo l'accordo con il giocatore ma c'è già un nuovo appuntamento fissato per metà settimana prossima e la Roma non teme inserimenti esterni, come quello possibile del Milan ventilato nelle ultime ore. L'intesa con l'Atalanta è stata raggiunta da tempo. E non sembra in discussione, con buona pace del procuratore George Atangana.