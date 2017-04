Travolto da un furgone mentre si, muore il ciclista Michele Scarponi. Nel 2011 aveva vinto il Giro d'Italia

Tragedia per il ciclismo italiano: Michele Scarponi è morto dopo essere stato investito mentre si allenava nei pressi del suo paese natale, Filottrano, in provincia di Ancona. Aveva 37 anni e gareggiava per l'Astana. A confermare la notizia il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco.

Il ciclista è stato travolto da un furgone a un incrocio mentre si allenava in bicicletta nel paese d'origine, nelle Marche. Il 37enne, soprannominato "l'aquila di Filottrano", era tornato nella sua cittadina natale ieri sera per la partecipazione al Tour of Alps. Per lui inutili i soccorsi. Scarponi era diventato professionista dal 2002 e si era affermato come un fortissimo scalatore. Gareggiava per l'Astana, con cui si preparava ad affrontare il prossimo Giro d'Italia in cui sarebbe stato il capitano del team kazako, dopo l'infortunio di Fabio Aru che non parteciperà alla corsa rosa. Il 17 aprile aveva anche vinto la prima tappa del Tour of Alps, l'ex giro del Trentino, competizione che aveva vinto nel 2011. Nello stesso anno aveva vinto il Giro d'Italia dopo la squalifica di Alberto Contador per doping. Oltre al Giro, a cui aveva partecipato 11 volte, Scarponi vantava 25 successi da professionista. Lo scorso anno era stato un gregario fondamentale per il successo di Alberto Nibali alla corsa rosa.

Estroverso e scanzonato, tra le sue particolarità negli ultimi tempi c'era quella di allenarsi facendosi accompagnare dal suo pappagallo, Frankje.