Dortmund, tre esplosioni davanti al bus del Borussia: un giocatore ferito, sospesa la partita di Champions League

Tre esplosioni nel tragitto verso lo stadio. Il pullman che stava trasportando la squadra del Borussia Dortmund per giocare la gara contro il Monaco, andata dei quarti di finale della Champions League, è stato colpito da tre ordigni scoppiati in rapida successione. La partita è stata rinviata a domani. L'esplosivo, con ogni probabilità bomba carta, riferisce la polizia tedesca, era stato piazzato sulla strada che stava portando la squadra dall'hotel allo stadio di Dortmund. La polizia in serata ha escluso la pista del terrorismo dietro le tre "violente esplosioni" che hanno colpito l'autobus che stava portando i giocatori del Borussia Dortmund verso lo stadio Signa Iduna Park della città del Nord-Reno Vestfalia. Le tre cariche erano state piazzate sul ciglio della strada dove alle 19 stava passando il pullman della squadra.

Il difensore del Borussia Dortmund Marc Bartra è rimasto ferito dallo scoppio degli ordigni. Secondo quanto riferisce la Bild, il 26enne giocatore spagnolo è stato portato in ospedale. Intanto nello stadio i tifosi francesi, appresa la notizia, hanno intonato il coro "Dortmund, Dortmund" e i supporters tedeschi hanno avviato un'iniziativa sui social network per dare ospitalità agli avversari che dovranno restare una notte in a Dortmund per seguire domani la gara.

[BRAVO ] Les supporters de Monaco chantent "Dortmund Dortmund" dans le stade #BVBASM pic.twitter.com/lH6Aty7YGz — Chroniqueur Sportif (@CCSPARIS) 11 aprile 2017

"Esplosioni davanti all'autobus della squadra vicino all'albergo, i giocatori stanno bene, non ci sono pericoli dentro o intorno allo stadio", è il tweet che il Borussia ha postato subito dopo le esplosioni per tranquillizzare i tifosi che si trovavano all'interno dello stadio di Dortmund. In un altro tweet si esortavano i tifosi ad aspettare con calma le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere voci ed illazioni non controllate: "Questo ci sarebbe di grande aiuto".