Champions League, la Juve è super: tris al Barcellona

Una Juventus stellare quella che ha battuto allo Stadium di Torino il Barcellona nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Pronti, via: è Paulo Dybala a infiammare lo stadio con una rete strepitosa. Al 7' l'argentino riceve palla da Cuadrado e aggira Ter Stegen con un perfetto sinistro a giro sul palo lontano.

Sempre di Dybala il raddoppio bianconero. E ancora con un grande gol: l'attaccante raccoglie il cross basso e arretrato di Mandzukic e fa doppietta con un sinistro millimetrico al volo sul primo palo.

Nel secondo tempo è Giorgio Chiellini calare il tris per la Juventus. Al 55' Pjanic batte il calcio d'angolo, il difensore prende il tempo a Mascherano e insacca di testa. Vista la recente impresa del Barcellona con il Psg agli ottavi (il 6-1 per i blaugrana del ritorno ha spazzato via il 4-0 subito in Francia) nulla è certo, ma questa Juve ha un piede in semifinale.