F1, Gp Cina: super Hamilton vince davanti a Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del mondiale di Formula Uno. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo dopo esser partito dalla 16/a posizione. Quarta piazza per il compagno di squadra Daniel Ricciardo, quinta l'altra rossa di Kimi Raikkonen.

Con questa vittoria, la 54/a in carriera e la quinta in Cina, il britannico aggancia Sebastian Vettel in vetta alla classifica mondiale con 43 punti. Completano la top 10 Valtteri Bottas, sesto con la Mercedes e costretto a una rimonta dalle retrovie a causa di un errore in regime di safety car nelle battute iniziali. Settimo Carlos Sainz con la Toro Rosso, ottavo Kevin Magnussen con la Haas. A punti anche la due Force India: nono Perez e decimo Ocon. Il prossimo Gran Premio di Formula Uno è in programma tra una sola settimana in Bahrain.