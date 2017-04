Juve batte Chievo 2-0, doppietta di Higuain

La Juventus batte il Chievo per 2-0 e centra così la 32ª vittoria consecutiva in casa in campionato. Un successo che, in attesa di Bologna-Roma di domani, permette ai bianconeri di portarsi momentaneamente a più nove in classifica sui giallorossi primi inseguitori. Rispetto alle previsioni della vigilia, Allegri rinuncia a sorpresa in avvio a Pjanic ma sceglie il trio Cuadrado-Dybala-Sturaro a supporto di Higuain, mentre Maran opta per Meggiorini al posto di Inglese in attacco.

Nella prima parte di gara la Juventus ci prova tre volte dalla distanza, una volta con Khedira e due con Dybala ma su tutte le situazioni è attento Seculin. Proprio «La Joya» al 23' confeziona su misura l'assist-gol che consente ai padroni di casa di andare a segno: il numero 10 va via sulla destra a Radovanovic, arriva sul fondo e serve di precisione Higuain che con un tocco di prima intenzione dal centro dell'area di rigore infila il numero 90 clivense apponendo così la firma sul gol numero 20 in campionato.

In avvio di ripresa il Chievo tenta timidamente di alzare un pò il baricentro, ma con il passare dei minuti la Juventus riprende il controllo della gara e al quarto d'ora è ancora Higuain a far gridare al gol: protegge palle e si gira al limite dell'area ma la palla stavolta sfiora il palo alla sinistra di Seculin. Stesso palo sfiorato da Dybala al 29' con un diagonale di sinistro sul fondo. Ma è a tredici minuti dalla fine che la Juve spreca l'occasione più ghiotta per il raddoppio quando Higuain, servito con una gran palla da Dybala, spedisce incredibilmente alto davanti al portiere. Il Pipita non sbaglia però a sei dal termine quando controlla e finalizza da pochi passi l'azione iniziata ancora da Dybala e completata dall'assist di Lichtsteiner. In mezzo l'unico tiro del Chievo degno di nota: è di Birsa che al 36' calcia da fuori area centralmente per la facile presa di Buffon.