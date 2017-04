Frascati Scherma, bronzo mondiale per Bianchi

Il campione europeo sale anche sul podio mondiale. Guillaume Bianchi è medaglia di bronzo nel fioretto maschile individuale Under 20 ai Campionati del Mondo Giovani 2017 di Plovdiv, in Bulgaria. L'atleta "nato" nel Frascati Scherma, e oggi tesserato con il Gruppo Sportivo della Fiamme Gialle, è stato protagonista di una prestazione eccellente, nonostante il rimpianto di aver sfiorato il sogno iridato.

L'azzurro, dopo il percorso netto nel suo girone, aveva dovuto affrontare e vincere il match del turno dei 128 contro il romeno

Candescu con il punteggio di 15-4, per poi proseguire con il facile successo sull'australiano Foster per 15-2. A seguire, aveva

avuto ragione del giapponese Suzumura con un secco 15-8 e, con lo stesso punteggio, nel turno dei 16, del britannico Minott. Bianchi ha festeggiato la certezza della medaglia dopo la vittoria per 15-13 contro il giapponese Shikine, al termine di un match al cardiopalma, che ha visto il fiorettista frascatano artefice di una super-rimonta. Guillaume Bianchi s'è arreso solo in

semifinale a un altro nipponico, Saito, con il punteggio di 15-12, in un assalto condizionato per il laziale da un colpo subìto

nelle prime battute al polso destro, già operato nei mesi scorsi. Bianchi ha comunque portato il tricolore sul terzo gradino del

podio, condiviso con il russo Akhmetov. Il titolo mondiale del fioretto maschile individuale Under 20 è andato al portacolori di Hong Kong, Cheung, l'argento al giapponese Saito.

Il bronzo di Bianchi aggiorna la "storia" della scherma a Frascati, dove con il suo maestro Marco Ramacci (presente anche a

Plovdiv nel team del ct dei fiorettisti azzurri Andrea Cipressa) e con tutto lo staff tecnico coordinato da Fabio Galli, Guillaume ha cominciato la sua scalata al gotha della specialità. Un'escalation continua, che appena un mese fa, il 5 marzo scorso e

sempre in Bulgaria, aveva visto Bianchi laurearsi campione europeo. Oggi il terzo posto mondiale. Domenica (10 aprile), nella prova a squadre di fioretto maschile, ci proverà ancora.