E alla fine del derby Rudiger litiga con Tare

Non c'è derby senza liti. Anche stavolta, come nel caso della sfida di campionato, il fattaccio è successo lontano dal campo. Per la precisione nel parcheggio dell'Olimpico, dove Rudiger si è scontrato col direttore sportivo laziale Igli Tare. Il difensore romanista sta lasciando lo stadio deluso, si infila nella sua auto dove salgono con lui i brasiliani Emerson, Peres e Gerson, in quel momento passa Tare, diretto verso la sua macchina, a cui Rudi- ger dice qualcosa. In tedesco, lingua conosciuta alla perfezione dal dirigente albanese, che ha vissuto in Germania e ha giocato 7 anni in Bundesliga. Tare risponde, Rudiger scende dall'auto. I testimoni raccontano di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI