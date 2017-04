Wanda Nara va veloce: in pista a tutto gas con la McLaren

Quale sarà il segreto di Wanda Nara? Oggi anche pilota di supercar? La giornata della bombastica moglie di Mauro Icardi non è fatta di 24 ore come per i comuni mortali, altrimenti non si spiega come faccia a conciliare i centomila e uno impegni che ogni giorno testimonia sui social. E' moglie orgogliosa del capitano dell'Inter, sua procuratrice combattiva sia quando si tratta di rinnovi che quando si tratta di "tirare le orecchie" al CT dell’Argentina deciso a non convocare Maurito. E' madre di 5 figli, dicasi 5, di cui una, Isabella, nata pochi mesi fa e ancora da allattare.

Fa la modella, è assidua frequentatrice di palestre e corsi di salsa, esce con le amiche e quando ha due ore libere in agenda invece di buttarsi sul divano, si mette a fare la pilota. Sul suo profilo Instagram, Super Wanda ha documentato la giornata trascorsa sul circuito di Monza alla guida di una supercar McLaren tutta bianca. Ha preso lezioni dal driver Gian Maria Gabbiani che alla fine si è pure complimentato con Lady Icardi per il "piede caldo".

Che Wanda Nara amasse le auto di lusso era cosa nota (nel suo garage spiccano un Hammer dorato e una Lamborghini), ma che fosse anche una patita della velocità su pista no. E invece casco in testa, tuta d’ordinanza e scarponcini bassi, l’argentina ha portato le sue curve in curva e poi ha sfrecciato sul lungo rettilineo del circuito brianzolo. Una grinta che Belèn… scansati proprio.