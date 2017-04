L'Olimpico strapieno per il derby della Capitale

L'Olimpico torna a riempirsi in occasione del derby senza destare al momento situazioni rilevanti di ordine pubblico. A circa mezz'ora dal fischio d'inizio l'alto afflusso dei tifosi nell'avvicinamento allo stadio non ha registrato alcun tipo di problematica per le forze dell'ordine schierate in occasione dell'evento. Circa 1800, tra poliziotti e carabinieri stanno attualmente presidiando le zone ritenute più a rischio, da Ponte Milvio fino al Ponte della Musica, dove 1000 sostenitori giallorossi hanno avanzato un corteo pacifico prima del ritorno tanto atteso in curva sud. Un anno e mezzo dopo infatti, i gruppi organizzati del tifo romanista hanno occupato nuovamente gli spalti della curva, "spogliata" delle barriere della discordia, uno dei punti ferrei avanzati nella protesta che nell'ultimo periodo aveva contribuito a far crollare le presenze all'Olimpico durante le gare casalinghe della Roma.