Inzaghi vuole una Lazio umile

"Spero che i ragazzi mi facciano un regalo importante per il mio compleanno". Questo l'augurio di Simone Inzaghi in vista del derby contro la Roma, semifinale di ritorno di Coppa Italia: mercoledì il tecnico della Lazio compirà 41 anni. «Percentuale di passare il turno? In queste partite è difficile fare percentuali - ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa a Formello - certo probabilmente alla vigilia della prima gara non erano tantissime le nostre possibilità, ma dopo quella sfida sono cresciute. Dobbiamo recuperare energie perchè sabato abbiamo speso tanto contro il Sassuolo, eravamo andati in svantaggio poi abbiamo recuperato. Partiremo dal vantaggio di 2-0, ma sicuramente non faremo calcoli. Partita finita se facciamo gol? Certo per noi sarebbe molto importante segnare, ma dobbiamo essere pronti a tutto: abbiamo visto cosa è successo al Psg con il Barcellona». Saranno almeno 17.000 i laziali a spingere la banda di Inzaghi che deve gestire il vantaggio cercando di non pensare troppo alla gara d'andata. Chi passa giocherà contro la vincente di Napoli-Juve (i bianconeri hanno vinto 3-1 all'andata).