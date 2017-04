Il romano Di Veroli oro nella spada a Plovdiv

E' romana la prima medaglia d'oro

azzurra ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2017 di Plovdiv,

in Bulgaria. L'Italia festeggia il suo secondo podio in

quest'edizione iridata, ma soprattutto il suo primo campione del

mondo: e' Davide Di Veroli nella spada maschile Cadetti.

L'atleta della Giulio Verne Scherma Roma e' stato protagonista di

una gara straordinaria, una cavalcata entusiasmante, che ha

vissuto il suo momento clou in un derby batticuore, nei quarti di

finale. Nell'incontro che valeva un posto sul podio, infatti, il

capitolino ha superato un altro italiano, Giulio Gaetani: il

pugliese, tesserato con la Marchesa Torino, era avanti 8-7 a 9"

dalla fine, ma Di Veroli ha recuperato e piazzato la stoccata

vincente alla priorita', prima di uno splendido, fraterno

abbraccio tra i due azzurri al termine del match. In semifinale,

poi, il romano ha superato per 15-10 lo statunitense Piskovatskov,

in un assalto perfetto, condotto praticamente dall'inizio alla

fine. Soffertissima, invece, e' stata la finale per l'oro contro

lo statunitense Griffiths: Di Veroli ha vinto 15-14, anche

stavolta al minuto supplementare, prima dell'esplosione di gioia

con il ct degli spadisti, Sandro Cuomo, e tutto lo staff azzurro. Davide Di Veroli e' un talento autentico. Un mancino che ha saputo

abbinare una classe "innata" a una preparazione tecnica e fisica

costruita con il sacrificio, l'impegno e la passione spesi in

palestra sin da bambino. Ai vertici nazionali gia' nel circuito

under 14, Davide e' stato mattatore sia nel fioretto che nella

spada, dimostrando una polivalenza che e' tipica dei

"predestinati". E dopo lo splendido oro individuale, l'avventura

dello spadista azzurro della Giulio Verne Roma in Bulgaria

continuera' domani con la prova a squadre miste, ultimo atto della

categoria Cadetti del Mondiale di Plovdiv, prima di lasciar spazio

ai Giovani. Di Veroli, adesso, da campione del mondo, sogna il

bis.