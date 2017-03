Non solo lo sfortunatissimo juventino Marko Pjaca, a Villa Stuart oggi hanno sfilato anche due calciatori della Roma: Stephan El Shaarawy e Mohamed Salah. I due attaccanti giallorossi sono stati visitati nella clinica romana alla vigilia del match di campionato con l'Empoli, ma Spalletti può stare tranquillo: nessun allarme per le loro condizioni fisiche, hanno svolto i controlli di routine per ottenere l'idoneità sportiva.