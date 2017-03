Sfuma il sogno di Fognini, a Miami passa Nadal

Niente da fare per Fabio Fognini nella semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Il tennista ligure si arrende 6-1, 7-5 a Rafa Nadal che ora attende nell'atto conclusivo del torneo il vincente della sfida fra Roger Federer e Nick Kyrgios. Per il maiorchino è la quinta finale a Miami dove insegue ancora il primo titolo.

Resta il grandissimo torneo di Fognini, che ha centrato la seconda semifinale in un Masters 1000 in carriera dopo Montecarlo 2013, la prima per un tennista italiano sul cemento. Grazie a questo risultato il ligure lunedì rientrerà nei top 30 (sarà numero 28), di nuovo primo azzurro nel ranking.

Dopo un primo set senza storia Fognini nel secondo parziale ha combattuto alla pari con Nadal. Fatale l'undicesimo game dove il tennista di Arma di Taggia ha perso il servizio commettendo una doppio fallo sulla palla break in favore di Nadal che ha poi chiuso agevolmente la pratica nel gioco successivo.