Libera sulla maglia della Lazio

La Lazio scenderà in campo sabato prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 18) nel match con il Sassuolo con il simbolo Libera sulla maglia. Lo ha reso noto lo stesso club biancoceleste con una nota: «La difesa della legalità e la lotta contro la criminalità organizzata sono obiettivi che devono impegnare tutti gli aspetti della società nazionale, ed in particolare quello sportivo, che tanta passione trasmette ai tifosi ed ai loro familiari. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, da sempre impegnato su questi temi, ha voluto il simbolo di Libera sulla maglia del club, nel solco dei suoi tradizionali valori, a testimonianza di solidarietà a Don Ciotti ed alla sua Associazione, in occasione dell'incontro di sabato prossimo con il Sassuolo».