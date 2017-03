Formula Uno e MotoGP, conto alla rovescia per 38 gran premi imperdibili

Su SkySport riparte il racconto della F1 e della MotoGP. Sono 38 i gran premi – 20 di F1 e 18 di MotoGP – trasmessi in HD dalla pay tv satellitare di cui 21 in diretta esclusiva. Confermate le squadre di commentatori e telecronisti fatta eccezione per Irene Saderini che dopo 3 anni è stata congedata. Al suo posto, la new entry Vera Spadini, nota al pubblico di SkySport per il calcio. "Abbiamo voluto valorizzare una risorsa interna" hanno commentato da SkySport senza aggiungere un saluto all'ex volto di punta della MotoGP.

Oltre 1000 ore live in stagione e 1.000.000 di spettatori medi a GP hano richiesto un ulteriore salto in avanti. Nuove regole, nuove macchine, nuovi protagonisti e dunque nuova offerta. E' aumentato il livello di tecnologia dei canali 207 e 208, interamente dedicati ai due campionati e a tutto ciò che corre su quattro ruote. Gli appassionati avranno un'arma in più per scoprire i segreti dei motori: il "virtual garage". Prima delle gare, il vice direttore di SkySport, Guido Meda, e la voce storica della F1, Carlo Vanzini, introdurranno i gran premi riassumendo in appena due minuti, temi tecnici e statistiche grazie alla tecnologia sviluppata dalla Vandone Film. Per la MotoGP invece è prevista la chicca dello "Sky drone": spettacolari e uniche riprese aeree con una telecamera Dorna per aver la sensazione di correre insieme ai piloti. Ottimizzati i mosaici interattivi, lo "Sky touch" e il "Ghost" per le moto e lo "Sky pad" per la F1. Implementato (e si spera lo sia davvero) l'utilissimo Sky Go per vedere i GP ovunque e in qualsiasi momento.

Tranne la novità Vera Spadini, come detto, i team di conduttori restano gli stessi. Pe la F1, Carlo Vanzini e Marc Gené saranno in cabina di commento, Jacques Villeneuve dal paddock insieme a Federica Masolin con Mara Sangiorgio a caccia di interviste. proprio l'ex campione del mondo 1997, ha detto la sua sulla nuova stagione: "Vettel fa bene a rimanere cauto nelle doichiarazioni. L'anno scorso la Ferrari fu criticata oltre misura. Per il titolo vedo favorito Hamilton, seconda forza spero la Ferrari. In Red Bull Ricciardo sembra più completo di Verstappen. Le nuove regole? Sono un'evoluzione delle precedenti, le macchine sono più veloci e i piloti suderanno scuramente di più, ma bisognerebbe tornare ai vecchi motori, questi ibridi non vanno". Al "muretto Sky" Davide Valsecchi e Matteo Bobbi. La MotoGP è sempre appannaggio dell’inconfondibile voce rock di Guido Meda coadiuvato da Mauro Sanchini che in Moto3 sarà affiancato da Zoran Filicic. Piccola curiosità: la sigla della nuova stagione di MotoGP, "Mi chiederai di più" è scritta e cantata dal giornalista Alessandro Bonan. La F1 prenderà il via il 26 marzo a Melbourne, stesso giorno per la MotoGP che scatterà in Qatar.