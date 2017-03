Super Goggia, in Corea la prima vittoria. Battuta la Vonn

Arriva sulla futura pista olimpica del Jeongseon Alpine Centre, in Corea del Sud, la prima vittoria in carriera di Sofia Goggia in Coppa del Mondo. La 24enne finanziera bergamasca, che prima di oggi aveva raccolto ben nove podi ma nessuna vittoria e la medaglia di bronzo nel gigante iridato di St. Moritz, si è presa il lusso di battere Lindsey Vonn che nei due allenamenti ufficiali dei giorni precedenti era stata la più veloce. Con una prova maiuscola l'azzurra ha centrato il meritato obiettivo che le consente addirittura di diventare la prima sciatrice nella storia dello sci italiano ad ottenere 10 podi in una sola stagione, battendo una campionessa del calibro di Deborah Compagnoni.

Goggia ha chiuso con il tempo di 1:38.80 precedendo Vonn di appena 7 i centesimi ed impedendo all'americana di proseguire per questa volta la rincorsa al record di successi di tutti i tempi detenuto da Ingemar Stenmark. Terzo posto, a 23 centesimi, per la slovena campionessa del mondo di specialità Ilka Stuhec, anche leader della graduatoria di discesa. La giornata indimenticabile della squadra azzurra è stata completata dall'ottava posizione (+1.01) di Johanna Schnarf, capace di stringere i denti nonostante il dolore che tuttora prova alla spalla per ottenere un bel piazzamento nella top ten, e dal decimo posto di Verena Stuffer (+1.12). Punti anche per Elena Curtoni, 16/a e Federica Brignone, 20/a. Fuori dalle trenta Marta Bassino, Anna Hofer, ritirata Francesca Marsaglia. Nella classifica generale di coppa Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1323 punti davanti a Stuhec con 1085 e Gut con 1023. Goggia sale a 921 in quarta posizione e Brignone è ottava con 594. Domani è previsto un supergigante con partenza alle ore 3 italiane.

"Non mi aspettavo di vincere, perché in prova avevo sempre saltato una porta, nel passaggio dopo il secondo salto. Vonn si era dimostrata superiore nelle prove. Tagliare il traguardo ed essere davanti per 7 centesimi, che sono poi quelli che lei mi ha dato a St. Moritz, è stato bello". Così Sofia Goggia ha commentato il successo nella discesa di Jeongseon, valida per la Coppa del Mondo. "Poi - ha continuato l'azzurra - ho sofferto perché tutte noi abbiamo scelto numeri bassi pensando che poi con il sale la pista diventasse più lenta. Invece è successo il contrario, la pista si e velocizzata ma nessuna è riuscita a fare gli stessi tempi nel tratto tecnico". "Sono molto felice per questa vittoria - ha proseguito la bergamasca - la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato, a partire dallo staff tecnico, al preparatore, all'osteopata e via dicendo: tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia".