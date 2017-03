Atletico Madrid che paura, Fernando Torres sviene in campo

Attimi di paura per il centravanti Fernando Torres che all'85' di Deportivo La Coruna-Atletico Madrid cade a terra, dopo uno scontro aereo con un difensore del Deportivo, e sbatte la testa sul campo da gioco. Il calciatore dei colchoneros perde i sensi e viene rianimato dai soccorritori, poi il trasporto in ospedale. "Passerà la notte in osservazione" fa sapere poco dopo il club in una nota. "Torres è cosciente ma ha subito un trauma cranico".

PARTE MÉDICO@Torres sufre un traumatismo craneoencefálico. Fue trasladado al hospital para hacerle pruebas. Pasará la noche en observación. — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 marzo 2017

L'Atletico Madrid alla fine di una gara travagliata pareggia per 1-1 sul campo del Deportivo La Coruna in un match valido per la 25esima giornata di Liga per effetto dei gol di Andone per i galiziani e Griezmann per i Colchoneros