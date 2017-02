Roberto Baggio compie 50 anni, gli auguri di colleghi e tifosi

Roberto Baggio è rimasto ed è sempre nel cuore di tutti i tifosi, in particolare di quelli delle squadre nelle quali ha militato. Nel giorno dei suoi 50 anni sono tanti, attraverso i social, gli auguri indirizzati al Divin Codino di Caldogno. A partire proprio dalle sue ex squadra. «Auguroni Roberto BaggioOfficial! #50 #Baggio #happybirthday #WeAreVicenzaCalcio #ForzaLane #Lanerossi #RobertoBaggio #buoncompleanno» quelli del Vicenza, la sua prima squadra dove ha mosso i primi passi prima di approdare alla Fiorentina. In maglia biancorossa, Baggio ha giocato per tre stagioni ('82-'85) in C1 con complessive 47 presenze e 16 gol. Ed anche da Firenze, dove è rimasto 5 stagioni (1985-1990) con 136 presenze 55 reti, arrivano auguri speciali, in particolare da Giancarlo Antognoni che riconosce come «se fosse rimasto avrebbe usurpato "il mo regno", ma ha comunque lasciato un ottimo ricordo». «In bianconero hai fatto innamorare tutto il mondo. Tanti auguri per i tuoi 50 anni, Roby #Baggio!» è il messaggio della Juventus con cui il vicentino ha giocato dal 1990 al 1995 per cinque stagioni ben 200 gare segnando 115 reti. E poi il Milan (1995-1997) con 67 gare e 19 gol che scrive «Il tempo passa, ma una leggenda non passa mai. Auguri!». Non poteva mancare il Bologna, dove Baggio disputò una sola stagione (1997-1998) giocando 33 gare e segnando 23 gol:«Buon compleanno a Roberto Baggio #Baggio50» il tweet della società felsinea con un link che rimanda ad un video dove si possono ammirare tutti i gol in maglia rossoblù.