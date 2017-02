L'ultima radiocronaca, ecco l'addio di Riccardo Cucchi a "Tutto il calcio minuto per minuto"

Roma-Ascoli (1982) è stata la prima, Inter-Empoli (2017) l'ultima. Va in pensione la voce di tante domeniche italiane, Riccardo Cucchi, sessantacinque anni ad agosto. La prima voce del calcio ai microfoni di Rai Radio1 saluta il suo pubblico e lo fa come solo lui sa fare, in diretta alla fine dell'ultima radiocronaca. Dopo trenta anni e più la storica voce che ha raccontato il calcio dice addio ai "gentili radioascoltatori". Ecco l'audio