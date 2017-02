Il Napoli batte il Genoa e torna secondo

Il Napoli batte il Genoa 2-0 nell'anticipo della 24ma giornata del campionato di Serie A al San Paolo. Apre le danze Zielinski al 50', raddoppio di Giaccherini al 68'. La squadra di Maurizio Sarri sale a 51 punti, secondo aspettando la Roma, ospiti fermi a quota 25.

"Abbiamo fatto una partita sofferta fino a che gli avversari hanno avuto la forza di venire a prenderci alti nei primi 25'. Abbiamo faticato un po' ma nei 15' finali abbiamo del primo tempo abbiamo creato i presupposti per vincere. La squadra ha fatto una partita seria e matura. Lo considero un passo in avanti, perché il secondo tempo non è stato in discussione". 0 soddisfatto l'allenatore del napoli, Maurizio Sarri dopo il 2-0 al Genoa.

Mercoledì al Bernabeu gli ottavi di Champions contro il Real Madrid: "Serve attenzione, applicazione, una bella faccia tosta e avere la presunzione di andare a capire almeno chi siamo. Noi abbiamo la sensazione di stare bene mentalmente e fisicamente. Poi andiamo a giocare contro i campioni del mondo. Dobbiamo andare lì con un pizzico di timore e con tanta faccia di... Se fai una partita troppo timorosa, contro queste squadre rischi grosso. Dobbiamo vedere se siamo in grado di giocare contro il Real", ha avvertito.