Super Bowl 2017, vittoria storica per New England Patriots

New England Patriots, ecco la squadra più forte del football americano. I Patriots vincono al Super Bowl battendo gli Atlanta Falcon a Houston, in Texas, per 34 a 28, in una rimonta tesissima conclusasi ai supplementari. È il quinto titolo per la squadra e il quinto per il quarterback Tom Brady che entra nella storia del football perché mai i campioni NFL erano stati incoronati dopo un supplementare.