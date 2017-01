Roger Federer ha vinto per la quinta volta in carriera l'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo svizzero, numero 17 del mondo e del seeding, ha sconfitto in finale al 5° set il suo storico rivale Rafael Nadal, numero 9 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 in tre ore e 37 minuti di gioco.

Per il 35enne elvetico si tratta del 18° titolo dello Slam in carriera, il primo da Wimbledon 2012, mentre il trentenne maiorchino resta fermo a 14 major. Per Federer è stata anche la dodicesima vittoria in 35 confronti diretti con Nadal.

La loro rivalità è già leggenda, e il primo pensiero di Roger Federer dopo il trionfo negli Australian Open è rivolto a Rafa Nadal, sconfitto in finale al quinto set. "Quando ci siamo visti alla tua accademia 4-5 mesi fa non avremmo mai pensato di poter essere in finale, sono felice per te - ha ammesso lo svizzero - Mi andava anche di perdere oggi da te. Il tennis è uno sport difficile, non c'è il pareggio. Oggi avrei accettato volentieri anche il pareggio".

Nadal riconosce i meriti dello svizzero nel corso della premiazione. "Sono state due settimane difficili, ho avuto dei momenti difficili, era dura non poter competere al meglio. Ho lavorato duro per essere qui stasera, ho lottato tanto. Oggi è stata una bellissima partita, Roger ha meritato un pò più di me di vincerla".