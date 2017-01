Ultime ore di calciomercato, fari puntati su Juve e Roma

Pochi giorni al traguardo, tanta frenesia per chiudere in fretta le ultime occasioni che il mercato propone: tra chi ha avuto modo e possibilità di centrare gli obiettivi con largo anticipo e chi punta a concludere gli affari migliori sfruttando la regola del last minute.

Stanno dormendo sicuramente sonni più tranquilli Inter e Napoli, concentrate soltanto sui movimenti in uscita: l'arrivo di Gagliardini a Milano e quello di Pavoletti al San Paolo hanno infatti permesso ad entrambi i club di attendere con più serenità gli ultimi giorni dedicati al mercato per alleggerire la rosa dalla lunga lista di esuberi pronti a cambiare maglia. In casa nerazzurra per esempio rimangono in stand by le posizioni di Ranocchia e Biabiany, bloccati dall'alto ingaggio che al momento può essere garantito principalmente dalle ingenti disponibilità economiche della Premier League.

Discorso differente per la Juventus, riuscita a completare le necessità del campionato con l'arrivo di Rincon e decisa ad investire nuovamente nella prossima estate, quando il mercato avrà margini di acquisto più convenienti. Per questo di discorsi su Tolisso e Luiz Gustavo saranno rimandati probabilmente a giugno.

È arrivata in extremis invece l'attesa fumata bianca tra il Genoa ed il Milan per Ocampos, la prima scelta del club rossonero per sostituire la partenza di Niang al Watford. Prima di formalizzare i documenti e procedere con le firme, servirà però l'ok al trasferimento del Marsiglia, club che detiene la proprietà del cartellino. "Il Marsiglia non ha ancora risposto. Tra Milan e Genoa c'è l'accordo per il prestito, manca l'ok dei francesi, quindi aspettiamo", ha spiegato Adriano Galliani. Per l'ufficialità comunque è questione di ore. Intanto è arrivata anche l'offerta dell'Olympique Marsiglia di Garcia per Lapadula, valutato però dai rossoneri non meno di 20 milioni, ma disposto ad ascoltare ogni proposta. L'alternativa Deulofeu infatti ha già conquistato posizioni importanti tra le idee del tecnico Montella.

Nel frattempo la Sampdoria spinge e si avvicina ulteriormente a Palosch (ormai ai margini dell'Atalanta), scenario che permetterebbe a Budimir di accettare l'offerta del Crotone. Il Torino chiude le porte dopo aver dato il benvenuto a Iturbe, come l'Udinese riuscita a strappare il sì dell'interista Gnoukouri nella giornata di ieri. Finora è il Genoa ad aver piazzato il più alto numero di movimenti tra entrate e uscite: in casa rossoblù sale comunque l'attesa di osservare i nuovi acquisti Pinilla, Taarabat, Hiljemark e Morosini. Poi c'è la suggestione Cassano. Tra i club interessati alla scommessa "Fantantonio", sogna soprattutto il presidente della Virtus Entella: "Dipende da lui, qui lo aspettiamo a braccia aperte".