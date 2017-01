Sci, incredibile Paris: che trionfo sulla tremenda Streif di Kitzbuehel

La valanga azzurra è tornata. Un grande Dominik Paris si è imposto sulla Streif di Kitzbuehel, una delle piste più belle, affascinanti e pericolose del mondo. Dopo il trionfo dello scorso anno di Peter Fill, Paris ha fatto sua la discesa più famosa al mondo. Il carabiniere della Val d'Ultimo ha aggredito il percorso dalla prima all'ultima porta, senza concedere nulla agli avversari e bissando il successo del 2013 sempre in discesa, mentre nel 2015 si impose in supergigante per quello che è il successo numero 7 della carriera.

Dietro a Paris (1.55.01 il suo tempo) c'è il francese Valentin Giraud Moine, secondo a +0.21 e l'altro transalpino Johan Clarey a +0.33. Ai piedi del podio l'altro azzurro Peter Fill a +0.40.



Sono quattro le vittorie azzurre nella discesa di Kitzbuehel. Prima di Fill e della doppietta di Paris bisogna andare indietro fino a Kristian Ghedina nel 1998.