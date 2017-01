Rose rosse per Totti L'omaggio di Maradona al capitano della Roma

Un enorme mazzo di rose rosse per dimostrargli la sua profonda stima. Diego Armando Maradona, in Italia per lo spettacolo al teatro San Carlo di Napoli, ha fatto recapitare l'omaggio a Francesco Totti. E il capitano della Roma si è fatto immortalare su Facebook e Twitter, con tanto di biglietto firmato dal Pibe de Oro. Come da tradizione, anche lo scorso Natale, il Pupone aveva fatto recapitare a Maradona la sua maglietta in edizione limitata e, il dono postato sui social, ha fatto il giro del mondo. Così il Pibe de Oro, una volta arrivato in Italia, ha fatto recapitare alla famiglia Totti il regalo floreale

Grazie mille Diego per il pensiero! Buon anno anche a te e a tutta la tua famiglia! #Maradona pic.twitter.com/VeW79hsQ8B — Francesco Totti (@Totti) 16 gennaio 2017