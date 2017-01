Italrugby Il 6 Nazioni sbarca nel centro di Roma

Tre settimane separano l'Italrugby dal debutto nell'edizione 2017 dell'RBS 6 Nazioni, fissato per domenica 5 febbraio all'Olimpico di Roma contro il Galles, ma il Torneo ha già fatto il proprio sbarco nel centro di Roma. L'accordo di media partnership tra la Federazione Italiana Rugby ed Urban Vision, azienda leader nei restauri sponsorizzati e da dieci anni al fianco delle istituzioni in progetti di fund raising per la tutela e la conservazione del Patrimonio Artistico, ha portato la campagna istituzionale di FIR a vestire uno dei palazzi più importanti del centro storico. Una maxi-affissione della campagna ticketing, che per l'edizione 2017 vede impegnato in prima persona il Capitano della Nazionale Sergio Parisse, trova spazio da qualche giorno su Palazzo della Cancelleria, tra Corso Vittorio e Campo dei Fiori, uno dei luoghi a maggiore densità turistica di Roma. Un palcoscenico d’eccezione per promuovere il più antico e prestigioso torneo di rugby al mondo nel cuore della Capitale.