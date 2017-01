Pescara-Fiorentina rinviata per neve

La decisione sembrava inevitabile. Soprattutto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia e, in particolare, la costa adriatica. Alla fine la prefettura di Pescara non ha potuto fare diversamente. La gara di Serie A con la Fiorentina, prevista per domani alle 15, è stata rinviata a data da destinarsi causa neve.

In realtà, come spiega un comunicato della società abruzzese, a preoccupare non sono tanto le condizioni del terreno di gioco quanto "il ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità fortemente compromessa". Nelle ultime ore, in particolare, si è parlato di una chiusura autostradale per mezzi pesanti. Una decisione che avrebbe impedito sia l'arrivo da Firenze dei tifosi ospiti, sia l'arrivo di un gruppo di supporter del Vicenza attesi "per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra tifoserie", senza contare "i tanti abbonati Pescara Calcio residenti fuori Città". Insomma una situazione troppo pericolosa per non intervenire.