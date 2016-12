Stadio di Tor di Valle, i vertici della Roma incontrano la Raggi

Incontro fra i vertici della As Roma e la sindaca, Virginia Raggi. Secondo gli spifferi di corridoio di Palazzo Senatorio alle 12.15 in Campidoglio è salita la delegazione romanista guidata dal direttore generale, Mauro Baldissoni, e dal costruttore Luca Parnasi, per un colloquio privato con la prima cittadina. Oggetto dell'incontro la questione del dossier Stadio di Tor di Valle anche alla luce delle recenti affermazioni dell'assessore all'Urbanistica, Paolo Berdini. A fine incontro la Raggi ha postato sul suo profilo Twitter un'immagine del tavolo di confronto.