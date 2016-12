"No Totti, no Roma" Esplode la polemica sugli auguri social

Una cartolina dalle Maldive: mare, sole, Totti e tutta la famiglia in spiaggia a godersi le vacanze di Natale. "Passare in famiglia questi giorni è il regalo più bello che si possa ricevere. Grazie per gli auguri e buone feste a tutti da parte nostra" è il messaggio che il numero 10 ha scritto in allegato alla foto postata sui social network.

Tutto nella norma, se non fosse per un'altra immagine, precedente, che aveva acceso i tifosi romanisti sul web: la Roma, nel fare gli auguri ai propri sostenitori, ha fatto una gaffe che riguarda proprio il capitano. Era lui, infatti, il grande assente della foto pubblicata sui canali ufficiali del club per le festività natalizie e di fine anno: "Buon Natale e grazie per il vostro supporto nel 2016!", recitava il post. Ma ai lati di una gigantografia di Spalletti comparivano i vari Strootman (addirittura due volte), Szczesny, Salah, Rudiger e De Rossi, ma non c’era Totti, oltre agli altri leader giallorossi Nainggolan e Florenzi. "N’do sta Francesco?" si sono chiesti i tifosi, aggiungendo un "No Totti, no Roma". Il party lo sta facendo comunque il numero 10 con la famiglia alle Maldive, e chissà che la cartolina mandata da lì non sia una risposta piccata, a modo suo, verso la società e la sua particolare scelta di escluderlo dalla foto di auguri.