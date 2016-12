Inarrestabile Chelsea Conte re d'Inghilterra

E sono 12. Non si ferma la marcia del Chelsea di Antonio Conte, sempre più padrone della Premier League. Nel Boxing Day valido per la 18esima giornata, i Blues travolgono a Stamford Bridge il Bournemouth per 3-0: apre Pedro al 24', raddoppio di Hazard su rigore a inizio ripresa e nel recupero l'ex Barcellona firma la sua doppietta personale. È la 12esima vittoria consecutiva per il Chelsea, che nelle ultime 4 gare ha anche mantenuto la porta inviolata. Si mantiene a -6 l'Arsenal, che solo nel finale riesce a piegare la resistenza del West Browmich grazie alla rete di Giroud mentre continua a risalire il Manchester United: 3-1 al Sunderland, quarto successo di fila e provvisorio aggancio al Tottenham, in campo mercoledì. Sblocca la partita Blind, poi nei minuti finali chiudono i conti Ibrahimovic (12esima rete in campionato) e Mkhitaryan, per i Black Cats ritorno al gol per Borini nel recupero. Male invece il Leicester, battuto in casa per 2-0 dall'Everton (a segno Mirallas e Lukaku) e sempre più in zona retrocessione. Pesante l'assenza per squalifica di Vardy, squalifica che in società non hanno digerito: il proprietario del club, Vichai Srivaddhanaprabha, ha distribuito allo stadio 30 mila maschere col volto dell'attaccante in segno di protesta.

Importanti segnali di ripresa per il West Ham (10 punti in 4 gare), che cala il poker in casa dello Swansea: a bersaglio Ayew, Reid, Antonio e Carroll, di Llorente il gol dei gallesi. Hammers a pari punti col Watford di Mazzarri, che fa 1-1 col Crystal Palace dove debuttava in panchina Allardyce al posto dell'esonerato Pardew. A Vicarage Road ospiti avanti con Cabaye, Gomes para il rigore di Benteke e pari degli Hornets con Deeney dal dischetto. A chiudere il quadro il successo di misura del Burnley sul Boro firmato da Gray.