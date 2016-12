L'ira degli animalisti contro Maradona fotografato con un'antilope morta in mano

Animalisti contro Diego Armando Maradona. Colpa di una foto circolata sul web, ma non nei profili ufficiali dell'ex Pibe de Oro, con Maradona che sorride mentre mostra sorridente un'antilope araba, specie in via d'estinzione, appena cacciata. Secondo il sito argentino «Infobae», non ci sono prove che la foto sia autentica nè si hanno indizi su dove sia stata scattata anche se lo sfondo, nonostante l'oscurità, lascia pensare a qualche deserto in terra asiatica visto che da tempo Maradona vive a Dubai.

Mientras tanto en ciudad gótica #Maradona pic.twitter.com/OijIhBXJmc — Martin Pepa (@martinpepa) 20 dicembre 2016