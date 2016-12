Kvitova aggredita in casa, operata potrà tornare in campo fra 3 mesi

È durato 3 ore e tre quarti l'intervento chirurgico necessario per rimettere a posto la mano sinistra di Petra Kvitova, rimasta ferita durante una rapina martedì mattina nella sua casa di Prostejov, nella Repubblica Ceca. I medici le hanno suturato un tendine, due nervi e ferite a tutte e cinque le dita della mano. La 26enne di Bilovec dovrà portare il gesso per 6-8 settimane e si parla di una riabilitazione di almeno tre mesi che terrà la campionessa ceca lontana dai campi per tutta la prima parte della stagione. «L'entità del danno è grave, ma Petra è giovane e sana, non vi è alcuna ragione per cui non possa di nuovo tornare a giocare», ha detto dopo l'intervento il suo manager Karel Tejkal secondo quanto riportato dal sito della Federtennis.